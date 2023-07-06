Больше половины казанцев регулярно принимают участие в учебных пожарных тревогах на работе

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Большинство казанцев признаются, что регулярно принимают участие в учебных пожарных тревогах на работе, причем большинство из них осведомлены о том, как действовать в случае пожара, об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, о проведении регулярных учебных тревог в части пожарной безопасности на работе сообщили 58% респондентов.

Причем 90% казанцев заявили, что знают, как вести себя в случае пожара на рабочем месте. А 39% владеют только теоретическими знаниями, каждый второй (51%) — еще и отработанными на практике навыками.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

И только 10% признаются, что не знают, что делать, если в рабочем помещении начнется пожар.

Интересно, что среди женщин больше тех, кто имеет лишь общее представление о плане действий, а владеющих и теорией, и практикой больше среди мужчин. Есть и другая закономерность: осведомленность о правильном поведении в случае пожара растет с увеличением возраста и уровня доходов респондентов.

В целом большая часть (85%) знает, где находятся огнетушители. О пожарной сигнализации и схемах эвакуации рассказали по 77%.

Каждый шестой знает, где хранятся средства индивидуальной защиты органов дыхания (в большинстве случаев их закупка работодателями является добровольной).



Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что с населением нужно регулярно проводить работы по пожарной безопасности.



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Илина Хакимова