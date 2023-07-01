Рядом с соборной мечетью в Кемерово появится татарский национально-культурный центр

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Кемерово рядом с соборной мечетью «Мунира» планируют открыть татарский национально-культурный центр «Туган йорт». Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил разместить там постройки татарского подворья, подготовленного к Сабантую.

В центр «Туган йорт» татары, проживающие в Кемеровской области, будут знакомиться со своей культурой и традициями. На его территории планируют организовывать различные мероприятия, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Соборную мечеть, открытую в 2008 году, и ее сад, где в прошлом году в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией появилась стела с изображением суры «Фатиха» и ее переводом на русский язык, Рустам Минниханов посетил в ходе рабочей поездки в Кузбасс. Там он пообщался с муфтием Кемеровской области, председателем региональной общественной организации татарской национально-культурной автономии Тагиром хазратом Бикчантаевым.

Также Рустам Минниханов посетил в Кемерово новую набережную реки Томь, возложил цветы к мемориалу Воину-освободителю, осмотрел Кемеровское президентское кадетское училище и региональный филиал госфонда «Защитники Отечества» в Квартале юстиции. Его сопровождал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.



Напомним, с рабочей поездкой в Кузбасс Рустам Минниханов прибыл 1 июля. Он посетил XXIII федеральный Сабантуй и III Международный шахтерский Сабантуй, где поучаствовал в приготовлении 200 литров шахтерского кулеша.



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Татьяна Демина