В Госдуме попросили ФАС устроить проверку из-за роста цен на «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Антон Ткачев (из партии «Новые люди») обратился к главе Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку из-за роста цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. На их стоимость пожаловались жители некоторых регионов страны, в том числе Воронежской и Липецкой областей.



— В среднем стоимость моркови — 79 рублей, лука — 55 рублей, картофеля — 49 рублей, капусты — 47 рублей, что суммарно на 54 рубля больше, чем в январе 2023 года, — указал депутат в письме, которое цитирует ТАСС.

По словам Антона Ткачева, подорожание этой категории продуктов особенно сильно влияет на малоимущих граждан. Для них недорогие овощи — одна из главных составляющих ежедневного рациона.



— Прошу вас провести проверку соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности производителей и поставщиков, — обратился депутат.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он также попросил «рассмотреть вопрос привлечения виновных лиц к ответственности» при выявлении нарушений по результатам проверки.



Напомним, в Татарстане с 19 по 26 июня зафиксировали снижение средних цен на столовую свеклу, свежую белокочанную капусту и репчатый лук. А подорожали из продуктов, входящих в так называемый борщевой набор, картофель и морковь.



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Илина Хакимова