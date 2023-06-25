Ушел из жизни один из основателей партии «Яблоко» и соавтор Конституции России Виктор Шейнис
На 93-м году жизни скончался один из основателей партии «Яблоко» и соавтор Конституции России Виктор Шейнис. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг*.
Причины и обстоятельства его смерти не уточняются.
В декабре 1993 года Шейнис был избран депутатом Государственной думы по федеральному списку избирательного объединения «Блок Явлинский-Болдырев-Лукин», одним из основателей которого был. Вошел в состав фракции «Яблоко», член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
В декабре 1995 года избран депутатом Госдумы по федеральному списку избирательного объединения «Яблоко». Вошел во фракцию, член Комитета ГД по законодательству и судебно-правовой реформе.
В годы советской власти был членом КПСС. Являлся членом Российской демократической партии «Яблоко». Теоретик и практик российского парламентаризма.
*16 июня 2023 года Минюст России внес Шлосберга в реестр иностранных агентов
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