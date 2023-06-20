На улице Аделя Кутуя в Казани ограничат движение
На улице Аделя Кутуя в Казани частично ограничат проезжую часть. Это связано с реконструкцией водопровода, сообщает Комитет по транспорту Казани.
Ограничения будут вводить поэтапно:
- с 21 июня по 17 июля — от дома №33 до дома №37;
- с 23 июня по 17 июля — от дома №37 до дома №41;
- с 25 июня по 17 июля — от дома №41 до ул. Седова.
Проезжую часть закроют на участках дорог в направлении движения к улице Седова.
Напомним, ул. Аделя Кутуя попала в список улиц, где должны были провести ямочный ремонт. Работы проходили с 31 марта по 15 мая.
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