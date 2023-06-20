Новости общества

13:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На улице Аделя Кутуя в Казани ограничат движение

12:32, 20.06.2023
На улице Аделя Кутуя в Казани ограничат движение
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На улице Аделя Кутуя в Казани частично ограничат проезжую часть. Это связано с реконструкцией водопровода, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Ограничения будут вводить поэтапно:

  • с 21 июня по 17 июля — от дома №33 до дома №37;
  • с 23 июня по 17 июля — от дома №37 до дома №41;
  • с 25 июня по 17 июля — от дома №41 до ул. Седова.
Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Проезжую часть закроют на участках дорог в направлении движения к улице Седова.

Напомним, ул. Аделя Кутуя попала в список улиц, где должны были провести ямочный ремонт. Работы проходили с 31 марта по 15 мая.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также