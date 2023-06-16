Герман Греф заявил об эффективности предложенных Владимиром Путиным мер

Предложенные президентом России Владимиром Путиным меры на ПМЭФ дадут импульс развитию экономики, считает глава «Сбербанка» Герман Греф.

— Мне кажется очень важным вектор на продолжение развития экономики в сфере поддержания макроэкономической стабильности и свободы для бизнеса. Я думаю, это, наверное, самое основное. Ну и целый ряд новых механизмов, который был предложен президентом, очевидно дадут толчок развитию экономики, — отметил он.

Петербургский международный экономический форум проходит в 26-й раз. В этом году он посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.

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Елизавета Пуншева