На «Нижнекамскнефтехиме» открыли шестой обновленный Центр здоровья

130 млн рублей на реконструкцию Центров здоровья



На заводе ДБ и УВС «Нижнекамскнефтехима» состоялось открытие шестого по счету Центра здоровья. Таким образом, на предприятии завершилась программа реконструкции медпунктов. В обновленных Центрах здоровья можно не только получить консультацию специалистов, но и при желании пройти вакцинацию, этапы диспансеризации, оформить больничный лист или получить санаторно-курортную карту.



На реконструкцию центров здоровья и оснащение их современным оборудованием СИБУР направил более 130 млн рублей.



Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Открытие шестого Центра здоровья — это еще одно достижение в большом деле. У нас произошла реструктуризация полностью всей медицинской инфраструктуры «Нижнекамскнефтехима». Модернизированные центры здоровья оснащены современным оборудованием и укомплектованы новым персоналом. Увеличена и пропускная способность. Теперь Центры здоровья могут принимать до 3 500 посетителей в месяц, — отметила во время торжественной церемонии открытия руководитель службы Медицинская безопасность СИБУРа Анна Тумасьева.

Главный врач ММЦ «Профмедицина-НК» Зиля Хисматова, обращаясь к сотрудникам предприятия, подчеркнула, что при необходимости врачи Центра здоровья направят обратившихся на обследование к узким специалистам, помогут с госпитализацией.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы движемся вперед вместе с СИБУРом. Сложно переоценить то, что сегодня делает компания для города и республики в целом. Наша задача — быть рядом, сделать все, чтобы у сотрудников «Нижнекамскнефтехима» были силы и здоровье для выполнения производственных задач и покорения новых вершин. Добро пожаловать в Центр здоровья не для того, чтобы лечиться, а чтобы не болеть, — сказала она.



«Первые впечатления очень хорошие»



После церемонии открытия нефтехимики с интересом пошли осматривать обновленный Центр здоровья. Сотрудников предприятия вышла встречать молодая, но уже опытная врач Надежда Ильина. В Нижнекамск девушка переехала из Удмуртии. Говорит привлекли комфортные условия работы и удобный график.



— До этого принимала пациентов в поликлинике Удмуртии. В промышленной медицине созданы очень хорошие условия, да и команда сплоченная. Мне очень нравится здесь работать. Открытие обновленного Центра здоровья очень важно для работников предприятия. Это позволит выявить болезни на начальном этапе. Здесь мы будем принимать пациентов и при необходимости отправлять на дополнительные анализы, — уточняет специалист.



Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Здесь очень большая площадь. Кабинеты светлые, просторные. Изумительный ремонт и оборудование. Пациентов мы будем принимать с семи утра до семи вечера, — добавляет старший фельдшер Эмма Ибатуллина.

В обновленном Центре здоровья для удобства сотрудников «Нижнекамскнефтехима» будет работать процедурный и физиотерапевтические кабинеты, где можно пройти лечебные или восстановительные процедуры.

— В кабинете физиотерапии установлен ультразвук, лазер, аппарат «Биоптрон» и СМТ токи, — добавляет Эмма Ибатуллина.

Модернизацию медицинской инфраструктуры «Нижнекамскнефтехима» высоко оценили сотрудники предприятия. Главный метролог завода ДБ и УВС Ильгиз Хусинов подчеркнул, что здоровье каждого человека — в его же руках. Необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и выполнять рекомендации врачей. С открытием обновленных медпунктов делать это будет намного проще.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Самое главное, что Центр здоровья в шаговой доступности. От установки до медпункта — рукой подать. Важно, что попасть к врачу можно будет в удобное время, не нужно сидеть в очереди, чтобы получить консультацию, — с одобрением сказал он.

— Первые впечатления очень хорошие. Радует, что предприятие забоится о нашем здоровье, — соглашается с ним Ринат Гимадиев, главный энергетик группы ТОиР завода ДБиУВС.

320 миллионов рублей на трансформацию медобеспечения

Всего на трансформацию медицинского обеспечения работников «Нижнекамскнефтехима» СИБУР направил более 320 миллионов рублей. Это ремонт зданий, закупка нового оборудования, расширение спектра медицинских услуг. Все сотрудники предприятия застрахованы по системе дополнительного медицинского страхования.

В 2023 году на ДМС для сотрудников «Нижнекамскнефтехима» СИБУР выделил более 570 млн рублей на оказание всего спектра необходимой медицинской помощи: диспансеризацию, периодический и углубленный профосмотры, вакцинацию, обследование на высокотехнологичном оборудовании.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Подходит к завершающему этапу реконструкция поликлиники «Нижнекамскнефтехима». Ее отремонтировали, установили компьютерный томограф, открыли два кабинета стоматологической помощи. Мы поставили новый аппарат УЗИ в отделение профилактических медицинских осмотров. Это позволило нашим сотрудникам повысить качество диагностики, в том числе на начальных стадиях заболевания в рамках проведения и диспансеризации и профилактических осмотров, — подчеркнула руководитель службы Медицинская безопасность СИБУРа Анна Тумасьева.



По ее словам, в ближайшее время в поликлинике «Нижнекамскнефтехима» будет установлен аппарат маммографии.



— На стадии финала находится кабинет эндоскопии, где будут проходить такие обследования, как фиброгастродуаденоскопия и колоноскопия. Исследования не очень приятные, достаточно проблематично на них согласиться, поэтому мы дополнительно инвестировали деньги в кабинет для проведения седации. Пациент во время исследования будет спать, — говорит Анна Тумасьева.

Электронный медосмотр на «Нижнекамскнефтехиме»

И это не последнее нововведение в промышленной медицине. В 2024 году на «Нижнекамскнефтехиме» будет развернута система электронных медицинских осмотров на аппаратных комплексах ЭСМО.

— ЭСМО — это электронная система медицинских осмотров. Она полностью автоматизированная и проводит массовые медосмотры в считанные минуты. Система выносит вердикт: может ли сотрудник приступать к рабочим обязанностям. На производственный объект попадают только сотрудники, которые не пребывают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не имеют медицинских противопоказаний. ЭСМО оценивает готовность сотрудника к работе на основе проведения медицинских измерений. Формирует заключение о допуске или недопуске к работе в виде записи в электронном журнале медосмотров, — добавляет Анна Тумасьева.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В этом году в Центрах здоровья будут установлены 10 пробных комплексов ЭСМО.

— Мы хотим научить людей проходить осмотры, не боясь оборудования, и, конечно же, следить за своим здоровьем. В каждом центре будут стоять по два комплекса ЭСМО. Аппараты необходимы для того, чтобы на смену персонал заходил уже со стабильными показателями состояния здоровья. Здесь будут измерять артериальное давление, пульс, содержание алкоголя и температуру тела. При этом аппаратные комплексы не зависят от работы медперсонала, сотрудники центра будут лишь операторами, которые дистанционно следят за прохождением медосмотра. Если есть отклонения показателей, у сотрудника выясняют причину отклонений, — уточняет Ольга Куракина, менеджер по охране здоровья «Нижнекамскнефтехима».

На предприятии уверены, что с появлением аппаратного комплекса ЭСМО нефтехимики будут внимательнее следить за состоянием здоровья — отслеживать артериальное давление и пульс.

— В течение двух часов, как сотрудник пришел на работу, он обязан будет пройти обследование на аппарате ЭСМО. Если будет обнаружено, что работник проигнорировал обследование, то сигнальная карта будет направлена руководителю. Это позволит нам взять контроль над заболеваниями сердечно-сосудистой системы, от которых чаще всего умирают люди трудоспособного возраста, — уверена Ольга Куракина, менеджер по охране здоровья «Нижнекамскнефтехима».

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сейчас идет масштабная работа по снижению заболеваемости системы кровообращения. Этим заняты и Министерство здравоохранения, и промышленники.

— Если людям говорят, что давление необходимо мерить каждый день, а они игнорируют предписания врачей, то значит будут измерять давление в обязательном порядке и принимать таблетки. Люди с повышенным артериальным давлением будут поставлены на учет и постоянно проходить дополнительное обследование, — заключила Ольга Куракина.



Лилия Егорова, фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»