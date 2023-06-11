Канада ввела санкции против Януковича, Подоляки, чиновников и ведомств новых регионов России

Власти Канады внесли в санкционные списки 24 физических и 17 юридических лиц, которые, по мнению властей, «пытаются уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность», сообщается на сайте канадского МИД.

В списки попали бывший президент Украины Виктор Янукович, блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, министр культуры Крыма Татьяна Манежина, министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик, директор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Братченко.

Также в списки включили министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей, Минспорта Запорожской области, а также несколько музеев в Херсонской области, Крыму и Мариуполе, а также несколько волонтерских организаций Донбасса.



Информация об этих лицах и организациях находится в разделе «Специальные экономические меры (Украина)", куда Оттава преимущественно вносит украинских физических и юридических лиц, не поддерживающих официальный Киев, уточняет ТАСС.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в с вчера с виитом в Киев. Это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.



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Илина Хакимова