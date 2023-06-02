Эксперты назвали самые популярные среди жителей России сервисы экосистем

Фото: предоставлено МТС

По итогам 2022 года рынок экосистемных подписок вырос на 24% в сравнении с 2021-м — он составил 58,1 млрд рублей, говорится в исследовании компании J’son & Partners Consulting.

Наибольшая доля рынка — 38% — у «Яндекса». Вторую строчку заняла МТС (21%) — количество экосистемных клиентов компании по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона, что на 26,7% выше, чем годом ранее. Тройку замыкает «Сбер» — 18%.



— Мы стараемся делать нашу экосистемную подписку максимально выгодной для пользователя и давать ему в ней самые востребованные сервисы — от покупки еды в супермаркетах с 5% кешбэком по карте банка, заканчивая развлекательными сервисами и передвижением («Юрент» и BelkaCar) и другими полезными предложениями. Все это позволяет пользователям оценить, насколько выгодна и полезна подписка для комфортного образа жизни, — прокомментировала результаты вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

