«Известия»: льготники получат скидку на оплату ЖКХ до 50%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Имеющие право на льготы россияне смогут получить скидку на оплату счетов ЖКХ до 50%, сообщили «Известия», ссылаясь на Минстрой.



Предполагается, что стоимость услуг для получающих господдержку будет на 30—50% ниже, процент будет фиксироваться в зависимости от льготной категории.

Для подтверждения разницы используют именной электронный сертификат — он будет в реестре для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги. Ресурсоснабжающие организации будут получать плату за льготников напрямую от государства. Планируется сократить количество необходимых для получения субсидий документов, а еще уведомлять граждан о том, что у них появилась возможность получить льготы.

Льготы будут распространяться в том числе на ветеранов труда, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и др.

В Госдуме часто звучат предложения о предоставлении скидок определенным категориям граждан на оплату ЖКУ. В мае депутат Василий Власов предложил предоставить скидку в 50% студентам, вынужденным снимать жилье. В обращении законодатель отметил, что одной из основных проблем, с которыми сталкиваются иногородние учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений, является поиск места жительства на время учебы.

В начале года первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ. По ее словам, такое решение поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тысяч в год и на несколько лет освободит их от подобных расходов. Цены на «коммуналку» постоянно растут, во многих регионах на их оплату уходит половина доходов семьи, подчеркнула она.

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Маргарита Головатенко