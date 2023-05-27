В Казани из-за работ «Водоканала» отключат водоснабжение в домах на улице Аделя Кутуя

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На следующей неделе в Советском районе Казани на сутки отключат водоснабжение в домах на двух улицах. Это связано с работой по переврезке переложенного участка водопровода Д=300, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

С 9:00 четверга, 1 июня, до 9:00 пятницы, 2 июня, водоснабжение отключат по следующим адресам:



ул. Аделя Кутуя, 86а, 88, 104, 110А, 110Б, 82, 82/4, 84, 86, 86/1, 86/2, 86 корп.2; 86в, д; 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8; 86/7 корп.1; 91, 94, 95, 96, 98, 103, 104а, 106а, 106б, 107, 110а корп.2; 110г, 110г корп.1; 114; част.дома с №75 по №109,

ул. Габдуллы Кариева, 4а корп.2.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на июнь в жилых домах, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго». Они проводится для гидроиспытаний, капитального ремонта и реконструкции тепловодов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина