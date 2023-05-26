Опубликован график отключения горячей воды на июнь в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на июнь в жилых домах, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Но расписание еще может измениться.

Отключение воды проводится для проведения гидроиспытаний, капитального ремонта и реконструкции тепловодов. Работы будут проводиться поэтапно, поэтому отключать горячую воду могут несколько раз.

Ознакомиться с графиком отключения воды на первый месяц лета можно по ссылке.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в конце апреля городские власти также опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Подробнее с ним можно ознакомиться в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов