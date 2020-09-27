Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале наступления азербайджанских ВС в направлении нагорного Карабаха, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Facebook министра.



По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, во время боев в Карабахе были уничтожены два азербайджанских вертолета и три беспилотника: «ответственность за данную ситуацию несет военно-политическое руководство Азербайджана».

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Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле Армении по позициям азербайджанской армии: есть раненый и убитые среди мирного населения. Обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра, подверглись расположенные в прифронтовой зоне населенные пункты.

Напомним, ученый-востоковед Алексей Малашенко рассказал «Реальному времени» об обострении в Закавказье, амбициозности Эрдогана и принципиальной нерешаемости карабахского вопроса.