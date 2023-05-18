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В США один из штатов полностью запретил TikTok

07:30, 18.05.2023
В США один из штатов полностью запретил TikTok
Фото: flickr.com

Власти штата Монтана первыми в США полностью запретили социальную сеть TikTok, закон подписал губернатор штата Грег Джанфорте, передает ТАСС.

— Для защиты личных данных жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая я запретил TikTok в Монтане, — сообщил губернатор.

Так, согласно новому закону, который местный законодательный орган принял в апреле, на территории штата запрещается скачивать мобильное приложение TikTok. Отметим, что компании Apple и Google в своих магазинах приложений должны закрыть доступ к скачиванию приложения, иначе им грозят штрафы. Запрет начнет действовать с 1 января.

В конце марта администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект о возможности введения запрета на использование в стране социальной сети TikTok.

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Илина Хакимова
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