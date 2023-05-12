В Татарстане выявили 20 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 13 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 12 мая в Татарстане зарегистрировано 205 533 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 202 925 человек, в том числе 47 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко