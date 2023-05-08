В Татарстане на 87% выполнен план по посеву пшеницы — видео

Фото: скриншот

В Татарстане на 87% выполнен план по посевной пшеницы. Засеяно более 1,5 миллиона гектаров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Лидером по выполнению плана стал Тетюшский район — здесь засеяно 98% пашни. Еще по 97% засеяно в Заинском, Муслюмовском и Нурлатском районах.

— Часть республики хорошие дожди накрыли. Это Приволжско-Буинская зона, Северная зона, зона Мамадыша, — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Отмечается, что в агроферме «Рыбная Слобода» засеяно 7,5 тысячи гектаров. 86% пашни отведено под пшеницу, ячмень и горох.

В конце апреля заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что из предстоящих объемов ярового сева в 1,8 млн га в республике уже реализовано 1,1 млн га (60% к плану).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева