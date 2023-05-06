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В Татарстане зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом

11:01, 06.05.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 10 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 6 мая в Татарстане зарегистрировано 205 389 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 809 человек, в том числе 23 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин
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