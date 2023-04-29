Премьер-министр России утвердил перечень из 29 мер поддержки развития электротранспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки электротранспорта. Как сообщает пресс-служба Кабмина, в список вошли 29 мероприятий.

Уточняется, что документ был подготовлен по итогам стратегической сессии по развитию электротранспорта в России, которая прошла под председательством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова в феврале 2023 года.

Один из главных блоков документа посвящен развитию инфраструктуры. Согласно нему, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти должны разработать методические рекомендации по реализации программы субсидирования быстрых зарядных станций.

Эта работа будет проведена на основе опыта 12 регионов, участвовавших в пилотном проекте. В них за 2022 год было открыто 439 зарядных станций, уточняется в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В феврале сообщалось, что на территории Татарстана появится 20 новых зарядных станций для электромобилей.

Сейчас на территории республики установлено 158 станций. К 2024 году планируется обеспечить эксплуатацию не менее 194 ЗЭС.

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Максим Кокунин