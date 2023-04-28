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В России за сутки коронавирус выявили у 6 548 человек

11:16, 28.04.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки коронавирус выявили у 6 548 человек
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 6 548 человек, госпитализированы 905 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 839 878 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 28 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 775 пациентов. Всего вылечившихся — 22 236 983 человека.

За сутки коронавирус унес жизнь 31 россиянина. Всего от инфекции скончались 398 239 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко
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