За сутки в России у 6 503 человек подтвердился COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 6 503 человек, госпитализированы 1 022 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 833 330 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 27 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 213 пациентов. Всего вылечившихся — 22 229 208 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 33 россиян. Всего от инфекции скончались 398 208 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко