В Татарстане за сутки зарегистрировали 29 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 28 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 26 апреля в Татарстане зарегистрировано 205 113 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 202 531 человек, в том числе 64 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко