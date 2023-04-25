За последние сутки в России выявили 5 093 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России COVID-19 подтвердился у 5 093 человек, госпитализированы 1 339 граждан. Всего заболевших по стране с начала пандемии выявили 22 820 815 жителей, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 25 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 7 397 человек. Всего выздоровевших — 22 214 413 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 35 россиян. Всего от инфекции скончались 398 142 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко