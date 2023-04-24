За сутки в России коронавирусом заразились 5 458 человек
За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 458 человек, госпитализированы 382 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 815 722 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.
По данным на 24 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 917 пациентов. Всего вылечившихся — 22 207 016 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 34 россиян. Всего от инфекции скончались 398 107 человек.
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