В России за сутки коронавирусом заболели 6 389 человек
За прошедшие сутки в России подтвердились 6 389 новых случаев заражения коронавирусом. В больницу попали 487 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 810 264 человека.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 509 россиян, всего выздоровевших — 22 202 099 человек.
Также коронавирус унес жизни 32 жителей страны. С начала пандемии от инфекции скончались 398 073 человека.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым