В России за сутки коронавирусом заболели 6 389 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в России подтвердились 6 389 новых случаев заражения коронавирусом. В больницу попали 487 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 810 264 человека.



По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 509 россиян, всего выздоровевших — 22 202 099 человек.

Также коронавирус унес жизни 32 жителей страны. С начала пандемии от инфекции скончались 398 073 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Илина Хакимова