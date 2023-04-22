В России за сутки коронавирусом заболели 7 030 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 7 030 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 958 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 803 875 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 22 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 414 человек, всего выздоровевших — 22 196 590 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 34 россиян. С начала пандемии от инфекции скончался 398 041 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов