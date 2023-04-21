Албания отменила безвизовый режим для россиян
Албания отменила безвизовый режим для россиян, который с 2021 года вводился на летний период с 1 мая по 30 сентября, сообщило посольство Албании в России.
— В соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от в 20 апреля 2023 года <...> отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации, — сказано в сообщении посольства.
В марте кабмин Вьетнама принял решение одобрить продление срока безвизового пребывания в стране для россиян с 15 до 45 дней. Также кабмин увеличил срок действия электронных виз до 90 дней. До этого туристы могли находиться в стране месяц.
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