В Татарстане за сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 16 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 21 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 946 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 296 человек, в том числе 56 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.
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