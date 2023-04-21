В Татарстане за сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 16 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 21 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 946 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 296 человек, в том числе 56 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко