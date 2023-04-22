Каждый третий казанец копит на собственную квартиру

У большинства казанцев (62%) есть заветная мечта, на которую необходимо копить, у 36% это покупка собственной квартиры, согласно результатам совместного опроса компании «Ренессанс Жизнь» и сервиса для совместной работы над проектами и задачами WEEEK. В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.



Каждый шестой казанец (18%) хочет иметь высокий пассивный доход. Еще 15% опрошенных мечтают о покупке нового автомобиля. Каждый пятый признался, что не смог сделать первый шаг к осуществлению задуманного (21%). Основная причина — недостаток финансов.

Помогают россиянам накопить на мечту такие меры, как отказ от походов в кафе и рестораны (35%), полное сокращение трат на развлечения (28%) и новую одежду (26%). Также в список вещей, от которых россияне полностью отказываются ради мечты вошли алкоголь (21%) и личный транспорт (17%).

Жители Казани поделились, как они приумножают накопления. Каждому второму удается делать это за счет привычки регулярно откладывать процент от дохода (48%). Еще 20% помогает доход от инвестиций в акции известных компаний. Каждый седьмой (15%) старается подработать, еще 7% используют для увеличения своей суммы программы накопительного страхования жизни, а почти столько же респондентов (6%) признались, что им помог переход на новую работу с большей заработной платой.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам февраля средняя ставка по ипотеке в России поднялась до уровня марта 2022 года — 8,05%, а средний срок приблизился к 24 годам. Так, за февраль ставка выросла на 0,19 процентного пункта — до 8,05% годовых, при этом с начала года показатель подскочил на 1,4 п.п. Одновременно с этим увеличился и средний срок, на который выдается ипотечный кредит. Так, в феврале он вырос на 2,6 месяца, достигнув рекордных 287,5 месяца, или 23 года и 11,5 месяца.

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Маргарита Головатенко