В Татарстане за сутки COVID-19 подтвердился у 41 человека

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 41 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализированы 18 человек, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 20 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 907 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 240 человек. За сутки от COVID-19 вылечились 39 жителей республики.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Айрат Назипов