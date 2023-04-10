На директора татарстанской фирмы возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на 70 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В отношении 61-летнего директора ООО «Энергостроитель» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

— По версии следствия, в 2017—2019 годах подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 30 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 70 млн рублей, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что выявить предполагаемое преступление следователи смогли при помощи сотрудников УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце марта в похожем преступлении заподозрили директора ООО «Квадро-Тойс». По данным татарстанских полицейских, 37-летнего руководитель фирмы причинил ущерб бюджету в размере 18 млн рублей.

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Айрат Назипов