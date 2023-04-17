Районным и городским судам Татарстана поставят 436 флагштоков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», для районных и городских судов Татарстана закупят 436 напольных флагштоков общей стоимостью в 2,1 млн рублей. Осуществить поставку необходимо в течение 20 дней с момента подписания контракта.

Согласно проектной документации, все части флагштока должны быть изготовлены из массива дерева. Также они должны быть тонированы в цвета — «красное дерево» (темно-бордовый) или «орех» (коричневый). Их высота в собранном виде составит не менее 220 см и не более 240 см.

Подрядчику перед отправкой товара нужно будет предоставить макеты флагштоков заказчику в течение двух рабочих дней с дня подписания договора. В случае их несогласования исполнителю за два дня предстоит доработать все элементы, учитывая замечания.

Фото: скриншот проектной документации

Напомним, в этом году школы Татарстана получат новые государственные символы. На их закупку Министерство науки и образования республики готово направить почти 38,4 млн рублей.

Закупается 275 флагов России и столько же девятиметровых уличных флагштоков, а также 2 750 настольных флагштоков с одним флагом страны для использования на торжественных мероприятиях, круглых столах, презентациях и выставках. В списке также 275 протокольных флагов России, 275 больших и 275 маленьких гербов государства.

Что касается государственных символов Татарстана, то закупается 275 флагов республики и столько же девятиметровых уличных флагштоков, 2 750 настольных флагштоков с флагом региона, а также 275 протокольных флагов РТ. Также в школы поставят по 275 больших и 275 маленьких гербов республики.

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Максим Кокунин