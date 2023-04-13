В России электронные документы могут приравнять к бумажным
Минцифры России предложило приравнять предъявление электронной версии документов через «Госуслуги» к предъявлению бумажной версии. Это следует из проекта указа президента.
— Проектом указа планируется приравнять действия граждан Российской Федерации по предъявлению с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»... сведений в электронном виде из документов, удостоверяющих личность, и иных выданных государственными органами документов к действиям по предъявлению оригиналов таких документов, — отмечается в проекте.
В пресс-службе министерства отметили, что при этом электронные версии не заменяют бумажные. При желании можно предъявить и оригиналы.
В феврале президент России Владимир Путин поддержал предложение Минцифры о введении цифрового удостоверения личности на смартфонах вместо бумажного документа. Инициативу представил во время совещания главы государства с правительством руководитель Минцифры Максут Шадаев.
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