В России заработал отечественный аналог сервиса Downdetector

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В России заработал отечественный аналог сервиса Downdetector. Он называется «Мониторинг сбоев», сообщили ТАСС в пресс-службе «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ).

— Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования запустил публичный портал пользователя. <…> На сайте заработал сервис «Мониторинг сбоев». Он создан как альтернатива зарубежному ресурсу downdetector.com, который перестал анализировать российские интернет-ресурсы после начала СВО, — отметили в пресс-службе.

Сервис отслеживает состояние ресурсов, на работу которых жалуются пользователи. На основе таких сообщений специалисты ЦМУ ССОП будут проверять проблему и выяснять, с чем она связана, в том числе с помощью информационных систем Центра.

— При получении большого количества сообщений о сбоях специалисты Центра будут подключаться к решению проблемы совместно с операторами связи и владельцами сервисов, — объяснили в пресс-службе.



По итогам прошлого года вклад Рунета в экономику России (согласно данным аналитиков Российской ассоциации электронных коммуникаций) мог вырасти на 24% в сравнении с 2021 годом, составив почти 12 трлн рублей. 7 апреля 1994 года Международный сетевой информационный центр InterNIC зарегистрировал национальный домен .RU Российской Федерации — сегодня ему исполняется 29 лет.

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Елизавета Пуншева