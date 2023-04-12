Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. За проголосовали 163 сенатора, против — один.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание коллег, что российская общественность резко отреагировала на закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета, а также вводящий электронный способ вручения повесток в армию. По ее мнению, это «ошибка законодателей», которые не разъяснили гражданам суть документа.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Накануне законопроект о едином реестре военнообязанных в трех чтениях приняла Государственная дума. Как уточнил глава Минцифры России Максут Шадаев, точные сроки его запуска определят после полного принятия документа. По его расчетам, произойдет это не раньше начала осеннего призыва на срочную службу.



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Татьяна Демина