Глава Минцифры России заявил о возможности обжалования получения повестки через «Госуслуги»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал о принципах взаимодействие призывников и военкоматов после введения электронных повесток. Появится возможность обжаловать ее вручение через портал «Госуслуги».

— Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены еще на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придет, ее можно будет обжаловать на «Госуслугах» и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимые документы, — написал Максут Шадаев в telegram-канале.

Министр добавил, что обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и другое. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощенном режиме — в течение 5 дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если после получения повестки, призывник не может явиться в военкомат по уважительной причине, то он также может сообщить об этом на «Госуслугах».

Госдума на пленарном заседании 11 апреля приняла законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде.



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Айрат Назипов