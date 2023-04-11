Поступления в российский бюджет за первый квартал 2023 года составили более 13 триллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За первый квартал 2023 года в российский консолидированный бюджет поступило более 13 триллионов рублей. Это соответствует показателям 2022 года, заявил президент страны Владимир Путин.

— Экономическая динамика отражается и на бюджетных показателях. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей, это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая, — отметил он.

Фото: kremlin.ru

Напомним, по итогам января — февраля 2023 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 30,17 млрд рублей при скорректированном годовом плане в 405,1 млрд рублей. Такие данные приводит Министерство финансов республики.

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Елизавета Пуншева