За сутки коронавирусом в России заболели 6 622 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России подтвердилось 6 622 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 467 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 721 610 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.



По данным на 10 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 981 человека, всего выздоровевших — 22 095 237 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 34 россиян. Всего от инфекции скончались 397 604 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов