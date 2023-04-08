В Татарстане за сутки зарегистрировали 57 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 12 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 8 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 324 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 201 596 человек, в том числе 120 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

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