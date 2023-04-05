Заинскую ГРЭС могут модернизировать с помощью российских турбин

Проект модернизации Заинской ГРЭС, поставленный на паузу из-за невозможности поставки иностранных турбин, может быть продолжен с российскими турбинами. Такое заявление сделал генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев.

— Пока проект поставлен на паузу. Потому что турбины такого класса, H-класса, делают только три компании в мире — Siemens, General Electric, Mitsubishi. Сегодня турбины F-класса собирается наша промышленность выпускать. И есть китайцы, Иран делает неплохие. Я думаю, в первую очередь будут рассматриваться варианты российских турбин. Если не будет, то дружественных стран, — передает его слова ТАСС.

По его словам, в 2023 или 2024 году «Татэнерго» планирует найти решение по поставщику турбины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О проблемах с модернизацией Заинской ГРЭС в середине марта говорил министр энергетики России Николай Шульгинов. Он отмечал, что для Татарстана необходимо выработать специальное решение без корректировки нормативного поля. И добавил, что руководство республики предложило перенести реализацию проекта модернизации на Набережночелнинскую ТЭЦ с меньшей мощностью.



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Айрат Назипов