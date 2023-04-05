В Татарстане за сутки выявили 82 случая заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 82 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 5 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 135 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 201 293 человека, в том числе 95 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко