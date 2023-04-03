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В Казани изменится режим работы регистрационных подразделений ГИБДД

22:16, 03.04.2023
В Казани изменится режим работы регистрационных подразделений ГИБДД
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани изменится режим работы подразделений ГИБДД. Как пояснил начальник отделения регистрации ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по Казани Ильдус Батраев, они не будут работать по субботам.

Изменения коснутся подразделений, которые находятся по следующим адресам:

  • автосалоны «КАН-Авто» (Сибирский тракт, 48; Оренбургский тракт, 209б);
  • «ТТС» (Декабристов, 81в; пр. Победы, 194);
  • пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (пр. Победы, 214).
Фото: realnoevremya.ru

Все указанные подразделения не будут работать в субботу. Вместо этого они будут осуществлять прием граждан по понедельникам с 14:00.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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