В Казани изменится режим работы регистрационных подразделений ГИБДД
В Казани изменится режим работы подразделений ГИБДД. Как пояснил начальник отделения регистрации ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по Казани Ильдус Батраев, они не будут работать по субботам.
Изменения коснутся подразделений, которые находятся по следующим адресам:
- автосалоны «КАН-Авто» (Сибирский тракт, 48; Оренбургский тракт, 209б);
- «ТТС» (Декабристов, 81в; пр. Победы, 194);
- пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (пр. Победы, 214).
Все указанные подразделения не будут работать в субботу. Вместо этого они будут осуществлять прием граждан по понедельникам с 14:00.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым