В России зафиксировали 10 750 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в России COVID-19 выявили у 10 750 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 22 625 524 случая заражения коронавирусом.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 1 714 пациентов с COVID-19. Это на 77,1% больше по сравнению с 29 марта.

Выписали в связи с выздоровлением еще 12 467 россиян. Всего от коронавируса в стране вылечились 21 982 530 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 за сутки 32 жителя России. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 397 211 россиян.

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Татьяна Демина