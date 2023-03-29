За сутки COVID-19 выявили у 137 татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 137 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 11 человек, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 29 марта в Татарстане зафиксировали 203 356 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 200 434 человека, а за минувшие сутки — 207.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов