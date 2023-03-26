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За сутки в России коронавирусом заразились 10 940 человек

11:44, 26.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России коронавирусом заразились 10 940 человек
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За последние сутки в России коронавирус выявили у 10 940 человек, госпитализированы 778 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 586 210 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 26 марта, за сутки, в связи с выздоровлением от коронавируса, выписали 9 899 пациентов. Всего вылечившихся — 21 938 293 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 32 россиян. Всего от инфекции скончались 397 078 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Илина Хакимова
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