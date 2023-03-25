Глава Минздрава России заявил, что искусственный интеллект в медицине упростит работу врача

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко завил, что искусственный интеллект в медицине должен упростить работу медиков и сократить их нагрузку, однако он не сможет заменить живого врача. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, использование технологий искусственного интеллекта в медицине необходимо. Как считает министр, они позволяют повысить эффективность диагностики, так как способны проводить большое количество исследований без снижения качества, потому что у них нет утомляемости в отличие от врача.

Также он отметил, что при применении искусственного интеллекта сокращается время, необходимое для установки диагноза, и повышается экономическая эффективность.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что ученые из Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ им. И. Канта, Пловдивского университета и Уральского федерального университета разработали метод диагностики большого депрессивного расстройства с помощью МРТ. Его точность оценивается в 93%.

Для изучения снимка магнитно-резонансного томографа подключают искусственный интеллект, который может различить нейронные связи у здоровых и больных людей. У последних ослаблены связи между отдельными областями мозга.

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Максим Кокунин