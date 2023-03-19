Российские ученые научились диагностировать депрессию с помощью МРТ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ученые из Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ им. И. Канта, Пловдивского университета и Уральского федерального университета разработали метод диагностики большого депрессивного расстройства с помощью МРТ. Его точность оценивается в 93%.

Для изучения снимка магнитно-резонансного томографа подключают искусственный интеллект, который может различить нейронные связи у здоровых и больных людей. У последних ослаблены связи между отдельными областями мозга.

Эффективность метода, разработанного российскими учеными, подтвердил эксперимент. В нем принимали участие 49 здоровых граждан и 35 человек с клинической формой депрессии, пишут «Известия».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ранними признаками депрессии могут быть апатия или повышенное чувство тревоги, ухудшение аппетита, отсутствие позитивных эмоций и нарушение сна. Если человек более двух недель находится в упадническом настроении, ощущает трудности в коммуникации с окружающими, ему следует немедленно обратиться к психотерапевту.



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Татьяна Демина