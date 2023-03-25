В России выявили 12 382 случая заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России коронавирус выявили у 12 382 человек, госпитализированы 1 373 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 575 270 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 25 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 544 пациентов. Всего вылечившихся — 21 928 394 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 37 россиян. Всего от инфекции скончались 397 046 жителей страны.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов