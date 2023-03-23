Саммит Евросоюза хочет ввести новые санкции против России

Саммит Евросоюза выступил за введение новых антироссийских санкций и за продолжение работы над потолком цен на нефть. Такое заявление сделали его участники.

Помимо этого, представители саммита предложили усилить информационную борьбу против России и следить за эффективным применением уже введенных санкций.



Фото: commons.wikimedia.org

Неделю назад Евросоюз продлил санкции, введенные против России. Из перечня удалили погибшего заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова и умерших депутата Госдумы Николая Петрунина и руководителя «Комсомольской правды» Николая Сунгоркина.



25 февраля Евросоюз (ЕС) принял 10-й пакет санкций против России. В Еврокомиссии заявили, что, учитывая 10-й пакет санкций, под санкциями оказалась почти половина экспорта ЕС в Россию.

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Айрат Назипов