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Саммит Евросоюза хочет ввести новые санкции против России

21:26, 23.03.2023
Саммит Евросоюза хочет ввести новые санкции против России
Фото: commons.wikimedia.org

Саммит Евросоюза выступил за введение новых антироссийских санкций и за продолжение работы над потолком цен на нефть. Такое заявление сделали его участники.

Помимо этого, представители саммита предложили усилить информационную борьбу против России и следить за эффективным применением уже введенных санкций.

Фото: commons.wikimedia.org

Неделю назад Евросоюз продлил санкции, введенные против России. Из перечня удалили погибшего заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова и умерших депутата Госдумы Николая Петрунина и руководителя «Комсомольской правды» Николая Сунгоркина.

25 февраля Евросоюз (ЕС) принял 10-й пакет санкций против России. В Еврокомиссии заявили, что, учитывая 10-й пакет санкций, под санкциями оказалась почти половина экспорта ЕС в Россию.

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Айрат Назипов
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