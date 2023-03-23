За сутки в России коронавирусом заразились 12 512 человек

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За последние сутки в России коронавирус выявили у 12 512 человек, госпитализированы 1 475 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 550 395 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 23 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 759 пациентов. Всего вылечившихся — 21 902 407 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 36 россиян. Всего от инфекции скончались 396 974 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко