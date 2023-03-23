В Татарстане зарегистрировали 180 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 180 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 22 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 23 марта в Татарстане зарегистрированы 202 425 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 199 350 человек, в том числе 223 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.
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